Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir ile de şampiyonluk kupası kaldıran Mehmet Topal, Türkiye'de 3 farklı takımda bu sevinci yaşayan ilk futbolcu olmuştu.

Türk futbol tarihine geçen Tecrübeli futbolcu, İspanyol AS gazetesine röportaj verdi.

Geride kalan üç-dört sezonda son haftalara kadar getirdikleri şampiyonluk yarışında başarısız olduklarını hatırlatan futbolcu, "Ancak bu sezon aynı hataları tekrarlamamak konusunda kararlıydık ve sonunda şampiyonluğa ulaştık." ifadesini kullandı.

"Şampiyon olmak istediğimiz için biz bile kendi üstümüzde bir baskı yarattık"

Mehmet Topal, koronavirüs döneminde çok iyi çalıştıklarını belirtti.

"Sonu çok iyi biten zorlu bir yılı geride bıraktık. Zira kulüp tarihinde daha önce görülmemiş bir şeyi başarmaya çalışıyorduk. Önemli olan, şampiyonluğa ulaşmak ve önceki yılların acısını çıkarmaktı. Bu sezon üstümüzde hem yönetim hem de taraftarların baskısı vardı. Şampiyon olmak istediğimiz için biz bile kendi üstümüzde bir baskı yarattık."

Mehmet Topal, kadroda kendisi gibi tecrübeli oyuncuların varlığına da dikkat çekerek, işler zorlaştığında, süreci yöneten isimlerin becerisi ile başarını geldiğini belirtti.