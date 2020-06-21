Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 19:55
Son Haberler
- 21:09
- 20:58
- 20:36
- 20:53
- 19:55
Sıradaki Haber
Rizespor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz