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Osmanlıspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor Kulübü, Adana Demirspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yöneticilerimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimize sağlık ekibimizce yapılan Covid-19 testinin sonuçları negatif çıkmıştır." denildi.
Adana Demirspor ile Osmanlıspor arasındaki 29. haftanın kapanış maçı, yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Etiketler: TFF 1. Lig Osmanlıspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 19:46
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