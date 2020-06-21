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Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez görevinden ayrıldı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, "İbrahim Üzülmez ve ekibinin, geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: bursaspor TFF 1. Lig teknik direktör İbrahim ÜzülmezSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 19:24
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