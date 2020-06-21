Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İbrahim Üzülmez ve ekibinin, geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.