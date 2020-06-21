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Rizespor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Yeşil-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve görevli yöneticilere yapılan PCR testlerinin tamamının negatif olarak raporlandığı belirtildi.
"Çaykur Rizespor ailesi olarak salgın önlemleri kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz. Bu sürecin bir an önce sonlanmasını umarak herkese sağlıklı günler dileriz."
Son çalışmasını bugün Rize'de gerçekleştiren Karadeniz temsilcisi, Antalya'ya gitti.
Etiketler: çaykur rizespor koronavirüs testiSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 19:50
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