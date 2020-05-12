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Trabzonspor'da ikinci testler de negatif çıktı
[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]
Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dün uygulanan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 18:33
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