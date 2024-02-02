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Spor
TRT SPOR 02.02.2024 15:40

Trabzonspor'da gözler Tim Jabol-Folcarelli'ye çevrildi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sağ bek için adaylar çoğalırken orta saha konusunda gözler Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli'ye çevrildi.

Trabzonspor'da gözler Tim Jabol-Folcarelli'ye çevrildi

Trabzonspor'da sağ bek transferi için aday sayısı artıyor.

Bordo mavililerde Filistin'e destek paylaşımları nedeniyle kulübü Nice tarafından kadro dışı bırakılan Youcef Atal da adaylar arasına girdi.

Bordo mavililer, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncuyu, devre arasında alabilmek için Nice ile temasa geçti.

Youcef Atal'ın ayrılığına Fransız ekibi de sıcak bakıyor. Atal ile de temaslarını sürdüren Trabzonspor, Cezayirli oyuncunun maaş talebini aşağıya çekmeye çalışıyor.

Sağ bek listesi geniş

Karadeniz ekibinin sağ bek listesinde Boavistalı Pedro Malheiro, Rio Aveli Costinha, Shakhtar Donetskli Yukhym Konoplya ve Silkeborglu Oliver Sonne gibi isimler de yer almıştı.

Trabzonspor'un bu bölge için ilgilendiği bir diğer isim olan Daiki Hashioka ise Premier Lig ekiplerinden Luton Town'a transfer olmuştu.

Orta saha için de çalışmalar sürüyor

Orta saha transferinde de çalışmalarına devam eden bordo mavililer rotasını Fransa Ligue 2 Ekiplerinden Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli'ye çevirdi.

24 yaşındaki oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız ekibi, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor

Trabzonspor yönetimi, Ajaccio'yu daha makul seviyelere inmeye ikna ederse transferi noktalamayı hedefliyor.

Rafa Mir için yeniden gündeme gelebilir

Trabzonspor'un satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sevilla ile temasa geçtiği Rafa Mir ile ilgili de dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Bordo mavililer bu transfer için mesafe kaydetse de Valencia'nın devreye girmesiyle anlaşma zemini sağlanamamıştı. Ancak Mir'in siyah beyazlılara transferinde son dakika pürüz çıkınca İspanyol santrfor Sevilla'da kaldı.

Kırmızı beyazlıların takımdan göndermeyi düşündüğü Rafa Mir için Trabzonspor'un yeniden hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.

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