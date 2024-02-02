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Spor
AA 02.02.2024 15:35

Enes Ünal Premier Lig'e transfer oldu

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen ve yaklaşık 7 aylık sakatlıktan kısa bir süre önce dönen milli futbolcu Enes Ünal, İngiltere'nin Bournemouth Kulübüne transfer oldu.

Enes Ünal Premier Lig'e transfer oldu

Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres, bu akşam oynanan Real Madrid maçı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Bournemouth'a kiralık olarak gittiğini duyurdu.

İspanyol basını Bournemouth'un satın alma opsiyonunun zorunlu olduğunu ve transfer bedelinin 16,5 milyon euro olarak belirlendiğini iddia etti.

Enes, Bournemouth'a transferinden dolayı Getafe'nın bu akşam oynadığı Real Madrid maçının kadrosunda yer almadı. İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Bournemouth'un teknik direktörlüğünü İspanyol Andoni Iraola yapıyor.

Forvette oynayan 26 yaşındaki Enes Ünal, Bursaspor'daki (2013-2015) kariyerinin ardından Manchester City tarafından transfer edilmesine rağmen bu takımda şans bulamadı ve Belçika'nın Genk, Hollanda'nın Breda ile Twente takımlarında kiralık olarak oynadı. Daha sonra bonservisiyle İspanya'nın Villarreal ekibine geçen Enes, sonraki sezonlarda Levante ve Valladolid'e kiralandı.

2020'de Getafe'ye transfer olan Enes, Mayıs 2023'te sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Milli futbolcu, bu sezon biri ilk 11'de olmak üzere sadece 3 maçta forma giydi.

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