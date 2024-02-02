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Spor
AA 02.02.2024 15:30

Kasımpaşa'ya Ekvadorlu stoper

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki Ekvadorlu stoper Jackson Porozo ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'ya Ekvadorlu stoper

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.


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