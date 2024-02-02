Kasımpaşa'ya Ekvadorlu stoper

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.
????????????????????????????????— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 2, 2024
Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.
https://t.co/v4yaBLSaSn#Kasımpaşa #SemtAşkı pic.twitter.com/YVFgyWMvSw