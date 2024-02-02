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Spor
AA 02.02.2024 15:20

Milli karateci Buse Kılıç bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu istiyor

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 17 yaşındaki milli karateci Buse Kılıç, Gürcistan'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Milli karateci Buse Kılıç bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu istiyor
[Fotograf: AA]

Buse Kılıç, 2018'de Gaziantep'te katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğunu kazanıp milli takıma seçildi. Bu tarihten itibaren 2022'de iki kez olmak üzere Buse, üst üste 7 defa Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Buse, 2022'de Konya'da gerçekleştirilen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda da rakiplerine üstünlük kurarak altın madalya elde etti.

Erzurum'da milli takımla kampa giren Buse, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 9-11 Şubat'ta düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle yoğun şekilde çalışıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyorum"

Milli karateci Buse Kılıç, branşını çok sevdiğini ve uzun yıllar bu sporda devam etmek istediğini söyledi.

İlk gittiği Avrupa Şampiyonası'nda 2021'de üçüncü olduğunu ve pes etmeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Buse, 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandığını anlattı.

Geçen sene Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka kentinde düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci olduğunu anlatan Buse Kılıç, "Şu an Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz, orada şampiyonluğu hedefliyorum." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Buse Kılıç, 2022'de hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

"Bu yılki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Allah'ın izniyle inşallah şampiyon olacağım. Avrupa Şampiyonası'nın ardından da Dünya Şampiyonası var, ona da hazırlanacağım."

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