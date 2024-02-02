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Spor
AA 02.02.2024 15:15

Milli atlet Buse Savaşkan Türkiye'yi olimpiyatlara taşımak istiyor

Milli atlet Buse Savaşkan, bu yılki tek hedefinin yüksek atlama branşında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu belirterek, "En son 2012'deki Londra Olimpiyatları'nda kadınlar yüksek atlamada Türk atletizmi temsil edildi. 12 yıl sonra bu başarıyı tekrar etmek istiyorum." dedi.

Milli atlet Buse Savaşkan Türkiye'yi olimpiyatlara taşımak istiyor

KKTC uyruklu milli atlet Buse Savaşkan, 2023 yılını değerlendirdi, bu yılki hedeflerinden bahsetti.

Portekiz'in Monte Gordo kasabasında yüksek atlama branşında yeni sezon hazırlıklarına devam ettiğini belirten Buse, 2024 yılında başarılı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Ailesinden uzakta olmak dışında pek bir sorunu olmadığını dile getiren Buse, antrenörü eşliğinde eksiklerini kapatmak için çalıştığını ifade etti.

Buse, geçen yılın kendisi adına güzel geçtiğini vurguladı.

"Bazı yarışlarda daha iyi olabilirdim. Bazı sorunlar ve psikolojik sebeplerden dolayı performansımı gösteremediğim bazı yarışlar oldu. Elimden geldiğince iyi performans göstermeye çalışıyorum. Daha iyi olabilirdim. Ama inşallah 2024 yılının benim yılım olması için uğraşıyorum."

"Türkiye adına yarışmaktan dolayı mutluyum"

Buse, geçen hafta Almanya'nın Wuppertal şehrinde gerçekleştirilen özel bir yarışmada yüksek atlamada 1.91'lik derecesiyle üçüncü olduğunu ve 22 yıldır kırılamayan kadınlar yüksek atlama salon Türkiye rekorunu kırdığını anımsattı.

"Bu seneki tüm yarışlarda iyi sonuçlar almaya başladım. Bunun için çok mutluyum. Bu yıl tek bir hedefim var, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak. Olimpiyatlara gitmek için her şeyimi vereceğim. Ne şekilde olursa olsun oraya gitmeyi hedefliyorum. En son 2012'deki Londra Olimpiyatları'nda kadınlar yüksek atlamada Türk atletizmi temsil edildi. 12 yıl sonra bu başarıyı tekrar etmek istiyorum. KKTC uyrukluyum ama Türkiye adına yarışıyorum. KKTC'yi de temsil ediyorum. O yüzden çok gururluyum. Bu büyük bir sorumluluk. Türkiye adına yarışmaktan dolayı mutluyum. Umarım bu ülkeye madalyalar kazandırmaya devam ederim."

Buse Savaşkan, kendisi gibi atletizme başlayacak sporcular için de asla vazgeçmemeleri önerisinde bulundu.

"Eğer bir hedefe odaklanırsanız yapabilirsiniz. Zor olmasının bir önemi yok. Çalışarak her hedefe ulaşılabileceğini düşünüyorum. Kadın sporcular asla vazgeçmesin. Azim ve çalışmayla iyi noktalara geleceksiniz."

Londra 2012 Olimpiyatları'nda kadınlar yüksek atlamada olimpiyatlar tarihinde finale kalan ilk Türk sporcu olan milli atlet Burcu Ayhan, finalde 1.89 metre ile 12. sırayı almıştı.

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