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Spor
AA 02.02.2024 15:00

Sivasspor iki yabancı futbolcu transfer edecek

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, iki yabancı futbolcuyu kadrolarına katarak ara transfer dönemini kapatmak istediklerini belirtti.

Sivasspor iki yabancı futbolcu transfer edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de MKE Ankaragücü ile yapacakları maç için Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'ya giden kırmızı-beyazlı kafilede yer alan Otyakmaz, YHT'nin Sivas için çok büyük nimet olduğunu söyledi.

Otyakmaz, Ankara deplasmanına gitmek için Sivas'taki hareketliliğe büyük ivme kazandıran hızlı treni tercih ettiklerini dile getirdi.

"MKE Ankaragücü de bizimle oynamak için geldiği zaman hızlı treni tercih etmişti. Gerçekten Sivas için çok büyük hizmet, çok büyük nimet, biz de bundan faydalanmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Mecnun Otyakmaz, bugün karşılaşacakları MKE Ankaragücü'nün güçlü bir takım olduğunu ve maçın zor geçeceğini ifade etti. Otyakmaz, Ankara'dan puan veya puanlarla dönmek istediklerini, takıma ve teknik ekibe güvendiklerini belirtti.

Sivasspor iki yabancı futbolcu transfer edecek

"2 yabancı oyuncu alıp, transferi kapatmayı planlıyoruz"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Afrika Kupası'ndaki oyuncularımızdan sadece Clinton N'Jie Ankara'da takıma katılacak. Maalesef devre arası transfer döneminde takımda kayıplarımız da oldu. Takıma birtakım katkılar da yaptık. Avrupa'da transfer bitti ancak Türkiye'de bir hafta daha devam ediyor."

Bazı bölgelerde eksikliklerinin olduğunu aktaran Otyakmaz, "İhtiyaç duyduğumuz bölgeler için 2 yabancı oyuncu alıp, transfer dönemini kapatmayı planlıyoruz." dedi.

Sivasspor'dan 4 transfer

Kırmızı-beyazlı ekip, ara transfer döneminde Pendikspor'dan İbrahim Akdağ, Macaristan ekibi Ujpest'ten Sırp kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz ve Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı.

Abdulkadir Parmak ve Kader Keita ile yollarını ayıran Sivas ekibinde, Sivasspor Futbol Akademide yetişen genç futbolcu Yunus Emre Konak da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

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