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Spor
AA 02.02.2024 14:50

Gaziantep FK Kayserispor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, 3 Şubat Cumartesi günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Gaziantep FK Kayserispor'u konuk edecek

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde 23 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 26 gol attı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

Topladığı 23 puanla küme düşme hattında bulunan kırmızı-siyahlılar, Kayserispor'u yenip üst sıralara yükselmenin planlarını yapıyor.

Gaziantep FK'de 4 oyuncu yok

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımında bulunan Gradel ile sarı kart cezalısı Jevtovic bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.

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Gaziantep FK Kayserispor Süper Lig
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