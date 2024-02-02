Başakşehir İstanbulspor ile karşılaşacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Son maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 geri gelerek 3-2 mağlup eden RAMS Başakşehir, oynadığı 23 maçta topladığı 30 puanla haftaya 9. sırada başlıyor.

İstanbulspor ise topladığı 11 puanla ligde son sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı.

Figueiredo dönüyor

Turuncu-lacivertli ekipte, kırmızı kart cezası biten Joao Figueiredo bu mücadelede takımındaki yerini alacak.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mehdi Abeid'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Lucas Lima, Leo Dubois ve Emirhan İlkhan ise ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, İstanbulspor karşılaşmasında kart görmesi halinde, 25. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.