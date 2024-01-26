Trabzonspor'da Filip Benkovic sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Hırvat savunmacı Filip Benkovic'in sol üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Hırvat stoperin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic’in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."