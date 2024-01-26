22. Ege Kupası'nda şampiyon Türkiye

Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde son maçında Çekya'yı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, kupayı büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı.

Kırmızı-beyazlılar 42. dakikada Furkan Koçak'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı.

72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Furkan Koçak, farkı 2'ye çıkarttı. Üstünlüğünü koruyan milliler, 11. kez Ege Kupası'nın sahibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonluk karşılaşmasını montella da takip etti

Türkiye U16 Takımı, turnuvanın ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1'lik sonuçla yenmişti.

İkinci maçında Yunanistan ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Çekya galibiyetiyle kupada şampiyon oldu.

Turnuvayı en çok kazanan takım olan Türkiye'nin ardından Fransa 6, Yunanistan 2, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna da 1'er kez mutlu sona ulaşmıştı.

[Fotoğraf: AA]

U16 Milli Takımı'nın şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti.

İtalyan teknik adam, şampiyon olan genç futbolcuları teker teker kutladı.