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Spor
DHA 26.01.2024 15:45

22. Ege Kupası'nda şampiyon Türkiye

İzmir'de düzenlenen 22. Ege Kupası'nda zafer Türkiye U16 Milli Takımı'nın oldu.

22. Ege Kupası'nda şampiyon Türkiye
[Fotograf: AA]

Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde son maçında Çekya'yı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, kupayı büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı.

Kırmızı-beyazlılar 42. dakikada Furkan Koçak'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı.

72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Furkan Koçak, farkı 2'ye çıkarttı. Üstünlüğünü koruyan milliler, 11. kez Ege Kupası'nın sahibi oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şampiyonluk karşılaşmasını montella da takip etti

Türkiye U16 Takımı, turnuvanın ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1'lik sonuçla yenmişti.

İkinci maçında Yunanistan ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Çekya galibiyetiyle kupada şampiyon oldu.

Turnuvayı en çok kazanan takım olan Türkiye'nin ardından Fransa 6, Yunanistan 2, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna da 1'er kez mutlu sona ulaşmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

U16 Milli Takımı'nın şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti.

İtalyan teknik adam, şampiyon olan genç futbolcuları teker teker kutladı.

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