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Spor
DHA 26.01.2024 14:35

Altay Bayındır Manchester United'da ilk maçına çıkacak

Sezon başında Fenerbahçe’den Premier Lig ekibi Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) oynanacak Newport County karşılaşmasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Altay Bayındır Manchester United'da ilk maçına çıkacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Altay Bayındır, Manchester United’ın FA Cup 4’üncü Turu’nda deplasmanda oynayacağı Newport County karşılaşmasında ilk maçına çıkacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın yokluğunda maça ilk 11’de başlayacak.

Altay Bayındır, Newport County’ye karşı süre alması durumunda Manchester temsilcisinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Rodney Parade Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 28 Ocak Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.
 

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