"TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları" kampı Riva'da sürüyor

Kız çocuklarına fırsat eşitliği sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için tasarlanan projeye başvuran 809 futbolcu adayı arasından seçilen 33 yıldız adayının bugünkü antrenmanı öncesinde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genç yıldız adaylarının sabah antrenmanını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de izledi ve başarılar diledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Necla Güngör Kıragası ile de görüşerek genç oyuncuların durumu ve kamp hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Büyükekşi'nin TFF olarak kadın futboluna büyük önem verdiklerini, bu projeyle milli takımlar havuzuna yeni yetenekler kazandırmayı amaçladıklarının altını çizdiği aktarıldı.

Necla Güngör Kıragası, dünbaşlayan kampın 30 Ocak'ta sona ereceğini belirtti.

"TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları Projesi için yola çıktığımızda hem başvurular hem de bu kamp için çok heyecanlıydık. Ne mutlu bize ki ilk yılında projemize 809 kızımız başvurdu. Biz de bu başvurular arasından çok zorlanarak 33 yıldız adayını belirledik. Şimdi onlarla 6 gün boyunca bir arada olacağız. Onların potansiyellerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Herkese başarılı ve eğlenceli bir kamp diliyorum."

Mehmet Uçan, kampa katılan 33 futbolcu adayıyla buluştukları için heyecanlı olduklarını belirtti.

"TFF’yle geçmişten bugüne birçok altyapı projesini hayata geçirdik. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de 'Futbol Köyleri’ydi. TFF’yle birlikte 9 yılda, 25 ilde 65 futbol köyü düzenledik. Bu mirasımızın bize verdiği güçle, kız çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak, onların yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için biz de bir hayal kurduk. Projenin başladığı 6 Kasım’la birlikte bu hayalimiz gerçeğe dönüşmeye başladı. 15 yaş altı hazırlık kampıyla yeni bir aşamaya geçtik. Geleceğin yıldız adaylarıyla buluştuğumuz, onların kariyer yolculuklarının başında onlarla birlikte yürüyebildiğimiz için çok mutluyuz."

Geleceğin yıldız adaylarının hedefleri büyük

Aday kampa katılma hakkını elde eden isimlerden Rojda Kaya, hedeflerinin büyük olduğunu söyldei.

"Şırnak Cizre'den katılıyorum. Futbola 6 yaşımda başladım. 6 yaşımda bir hocam beni keşfetti, daha sonra takımlarda oynadım ve oynadıkça futbola karşı hevesim arttı. Şu an o hevesim benim bir hayalimi gerçekleştiriyor, inşallah ileride bir üst seviyedeki hayallerimi de gerçekleştirir. Bu hayallerimin gerçekleşmesiyle beraber 'doğuda olamaz' denilen söylentilere karşı geleceğim. Bu da benim bir başka hedefim. Mevkim forvet. Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba'yı takip ediyordum. Drogba benim idolüm, onun gibi olmaya çalışıyorum. Mükemmel bir adam. Burada arkadaşlık çok iyi, hocalarım çok iyi. Hocadan ziyade bize abla gibi davranıyorlar. Arkadaşlarımla da çok samimiyiz, sanki 2 yıldır tanışıyor gibiyiz."

Hollanda'dan kampa katılan 13 yaşındaki Ceylin Öztürk ise "Sağ ortada oynuyorum. Buraya gelmek çok güzel. Çok heyecanlıydım ama şimdi daha iyiyim. Hayalim milli formayı giymek, gol atmak ve şampiyon olmak. İstanbul'a ilk kez geldim. İdolüm Ronaldo." şeklinde konuştu.

Azranur Ünlütürk de hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu aktardı.

"Sinop'tan geliyorum, 13 yaşındayım. Futbola 6 yaşımda mahallede arkadaşlarım ve kuzenlerimle oynayarak başladım. Hocam da beni keşfetti. Futbola devam etmemi söyledi ve devam ettim. Forvette daha iyi oynadığımı düşünüyorum. İlk başta kazanacağımı düşünmüyordum, kazanınca çok mutlu oldum ve kendimi iyi hissettim. Çok mutluyum. Arkadaşlığımız çok iyi, uzun zamandan bu yana tanışıyor gibiyiz. Milli takımda ilk 11'de başlayıp, takımıma Dünya Kupası'nı kazandırmak ve goller atmak istiyorum."

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri gerçekleştirilen kampa katılan oyuncular şu şekilde:

Asya Denkçioğlu, Ayşe Ceylin Coşgun, Ayşenaz Gürbüz, Azra Nur Ünlütürk, Bahar Turan, Bediz Lostuvalı, Ceylin Arıkan, Ceylin Öztürk, Duygu Parlakgün, Elif Berra Çıkrık, Elif Nisa Akşahin, Feyza Gezgin, Gökçe Özdemir, Gözde Hayır, Gülnur Kaplan, Gülşah Demirel, Hayat Deren Kusun, İlknur Naz Uyanık, Julia Leyla Aksu, Kadriye Merve Uslu, Kerime Kamışlı, Merve Öçal, Miray Özbek, Nehir Hasbek, Nehir Sezer, Pınar Sahra Semizoğlu, Rojda Kaya, Rojin Beştaş, Şeyma Şimşek, Tuana Şahin, Yağmur Sarıca, Yasemin Gür, Yeliz Tuana Özocak.