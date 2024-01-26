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Spor
TRT SPOR 26.01.2024 14:15

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için geri sayımda

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için geri sayıma başladı. Milli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için geri sayımda
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Fenerbahçe ara transfer dönemine hızlı girdi. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic’i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Sarı lacivertliler, Atletico Madrid’de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü transferinde sona geldi. Çağlar'ın da gelmek istediğini bildirmesi, sarı lacivertlilerin elini güçlendirdi.

Madrid’e giden Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, İspanyol yöneticilerle görüşmelerde yüksek kiralama bedeli beklentisini aşağıya çekti.

Fenerbahçe, milli stoperi kendi istediği şartlara yakın bir bedele kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta forma giydi. Karşılaşmaların 2’sine ilk 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.

Çağlar, olası imzasının ardından Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci’den sonra sarı lacivertlilerin kadrosundaki beşinci stoperi olacak.

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