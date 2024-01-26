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Spor
AA 26.01.2024 15:20

2024 Dakar Rallisi sona erdi

Bu yıl 46. düzenlenen Dakar Rallisi, Alula Antik Kenti'nden Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanan yaklaşık 8 bin kilometrelik mesafenin ardından tamamlandı. 5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen 12 etaplı mücadelenin şampiyonu otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz 4'üncü kez şampiyon oldu.

2024 Dakar Rallisi sona erdi

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, motor sporları organizasyonlarından olan Dakar Rallisi tamamlandı.

5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen 12 etaplı mücadelenin şampiyonu otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz 4'üncü kez şampiyon oldu.

340 araçla başlanan 2024 Dakar Rallisi'nde, 96'sı motosiklet olmak üzere toplamda 239 araç, varış noktası olan Yanbu kentine ulaşmayı başardı. Bunların arasında 182 aracın sürücüleri ve mürettebatı bitiş madalyası almak üzere final podyumuna çıkmayı başardı.

Carlos Sainz'ın 4'üncü zaferi

İspanyol yarışçı Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nde bir kez daha birinciliğe ulaştı. Audi Sport Takımı sürücüsü dördüncü Dakar şampiyonluğunu bu yıl kullandığı Audi RS Q e-tron ile elde etti.

Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nin ikinci haftasında zafere ulaşırken, Audi Sport Takımı pilotları Mattias Ekström ve Stéphane Peterhansel tarafından desteklendi. Etaplar geçildikçe 3 Red Bull sporcusu arasındaki işbirliği, Dakar Rallisi'nde ekip çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Guillaume de Mévius'ün ilk dakar rallisi

Ultimate sınıfında ikinciliğin sahibi yardımcı pilotu Xavier Panseri birlikte ilk Dakar Rallisi tecrübesini yaşayan Red Bull sporcusu Guillaume de Mévius oldu.

29 yaşındaki De Mévius, Ultimate sınıfı podyumunda bitiş çizgisini gören ilk 30 yaş altı sürücü oldu.

​​​​​​​Bu yılın favori isimlerinden son şampiyon Nasser Al–Attiyah, bu yılki şampiyonluk mücadelesinden erken koptu, 6. Dakar şampiyonluğu için çabalayan tecrübeli pilot yarışın ikinci haftası boyunca art arda mekanik sorunlar yaşaması nedeniyle kazanma umudunu bir kenara bırakarak, takım arkadaşı Red Bull sporcusu Sebastian Loeb’e destek olacağını açıkladı.

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