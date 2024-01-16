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Spor
AA 16.01.2024 12:15

Trabzonspor'da 13 farklı oyuncudan gol katkısı

Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 13 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Trabzonspor'da 13 farklı oyuncudan gol katkısı
[Fotograf: AA]

Haftayı 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Taxiarchis Fountas'ın fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 13'e yükseldi.

Karadeniz ekibinde, Onuachu 9 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Visca 3, Pepe, Enis Destan, Bardhi ve Benkovic'in 2'şer, Denswil, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Mendy ve Fountas da 1'er gol attı.

Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

20 maçın 4'ünde gol atamadı

Trabzonspor, ligde 20 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol attığı 15 karşılaşma ve oyuncular

Trabzonspor'un ligde gol attığı 15 maç ve gol atan oyuncular şunlar:

Maç Sonuç Gol atan oyuncu
Trabzonspor-Antalyaspor 1-0 Denswil
Trabzonspor-Çaykur Rizespor 2-3 Bakasetas, Enis Destan
Kasımpaşa-Trabzonspor 1-5 Bardhi (2), Enis Destan, Göktan Gürpüz, Benkovic
Trabzonspor-Beşiktaş 3-0 Onuachu, Bakasetas, Visca
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor 3-2 Visca, Onuachu
Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor 2-1 Onuachu, Bakasetas
Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3 Onuachu, Berat Özdemir, Pepe
Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor 2-1 Onuachu (2)
EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor 3-3 Pepe, Onuachu, Trezeguet
Gaziantep FK-Trabzonspor 1-3 Trezeguet (2), Bakasetas
İstanbulspor-Trabzonspor 0-3 (h) Trezeguet, Onuachu
Trabzonspor-RAMS Başakşehir 1-1 Mendy
MKE Ankaragücü-Trabzonspor 0-1 Visca
Trabzonspor-Yılport Samsunspor 2-1 Onuachu, Benkovic
Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor 1-1 Fountas
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