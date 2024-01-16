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Spor
AA 16.01.2024 12:10

Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Roma Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Portekizli teknik direktör ve ekibiyle yollar ayrıldı ve yeni teknik ekip kısa süre içerisinde duyurulacak.

Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme ile Roma'nın teknik direktörü olmuştu.

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 29 puan toplayan Roma, 9. sırada bulunuyordu.

Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olurken, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya'nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.

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