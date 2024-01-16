Ertuğrul Doğan: Kimsenin tartışmayacağı oyuncular alacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, Türk futbolun ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini ve bunun tüm paydaşlar gibi kendilerini de etkilediğini söyledi.

Hem ekonomik sorunları aşan hem de yarışan bir takım oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken bordo mavili kulübün Başkanı, "Trabzonspor'u sürdürülebilir ekonomiye sahip Türkiye'deki ilk kulüp haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ve sistemine çok güvendiğini, bu değişim sürecinde taraftarlardan da sabır ve destek beklediğini kaydetti.

"Kimsenin tartışmayacağı oyuncular alacağız"

Ertuğrul Doğan, transferle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Abdullah Avcı'nın tespit ettiği bir stoper, bir de orta sahayla görüştüklerini belirten Doğan, "Herkesin duyduğunda nasıl aldı diyeceği çapta, kimsenin tartışmayacağı oyuncular alacağız" dedi.

Bu sezon gerçekçi hedeflerinin üçüncülük ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, gelecek sezon ise yarışın tamamen içinde olacak bir Trabzonspor oluşturmak istediklerini vurguladı.

"Türk futbolunda her şey değişiyor, sadece hakemler değişmiyor"

Doğan, hakemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Türk futbolunda her şey değişiyor, sadece hakemler değişmiyor. İşlerini iyi yaptıkları müddetçe yerlerinde durmaları gayet normal; ancak ben işlerini iyi yaptıklarını düşünmüyorum. İnsan hata yapar; ama belli başlı hatalar aynı hakemler tarafından yapılınca insanın aklına başka şeyler geliyor."