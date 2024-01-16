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Spor
AA 16.01.2024 11:55

Iga Swiatek, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı

Tek kadınlarda dünya klasmanının 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı.

Iga Swiatek, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde sabah seansı maçları oynandı.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı 22 yaşındaki Swiatek, ilk turda 2020 Avustralya Açık şampiyonu ABD'li Sofia Kenin ile karşılaştı.

1 saat 51 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Swiatek, tur atladı. Polonyalı raket, ikinci turda 2022 finalisti ABD'li Danielle Collins ile karşı karşıya gelecek.

Collins, turnuvada 2016 yılında şampiyon olan Alman Angelique Kerber'i 2-1 yenerek Swiatek'in rakibi oldu.

11 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, özel davetiyeyle katılan Avustralyalı Kimberly Birrell'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle geçti.

18 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka ile 2017 ABD Açık şampiyonu Sloane Stephens da ikinci tura yükseldi.

Rune ve Ruud ikinci turda

Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, ilk turda karşılaştığı dünya klasmanının 58 numarası Japon Yoshihito Nishioka'yı 6-2, 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

11 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, dünya klasmanının 86. basamağında yer alan İspanyol Albert Ramos-Vinolas'yı 6-1, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek tur biletini aldı.

13 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov, 14 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ve 19 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie, ikinci tura yükselen diğer isimler oldu.

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