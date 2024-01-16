Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girdi. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic’i kadrosuna katan sarı lacivertliler, takıma takviye yapmaya devam edecek.

İsmail Kartal ve yönetim, yapılan fikir alışverişi neticesinde rotayı İspanya’ya çevirdi. Fenerbahçe, Atletico Madrid’de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü için girişimlerini yoğunlaştırdı.

Geçtiğimiz hafta Madrid’e giden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, İspanyol yöneticilerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, milli stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Çağlar'ın, Fenerbahçe’ye gelmek istediğini bildirmesinin ardından sarı lacivertlilerin bu transferde mutlu sona yakın olduğu belirtildi. Milli futbolcuyu, Porto, Roma ve Fulham da istiyor.

Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta forma giydi. Bu maçların 2'sine 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.

Çağlar Söyüncü, takıma katılması halinde Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci’den sonra Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki 5'inci stoperi olacak.

