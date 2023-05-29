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Spor
TRT SPOR 29.05.2023 16:30

Trabzonspor'a Yunan orta saha

Trabzonspor'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, Panathinaikos'un başarılı orta sahası Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Trabzonspor'a Yunan orta saha
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcunun transferinde belli bir aşamaya geldi ve taraflar arasında pazarlıkları sürüyor. Kourbelis'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziranda sona erecek.

Bu yüzden transferin gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor, Panathinaikos'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Karadeniz ekibinin daha önce de gündemine gelen Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra savunmanın merkezinde de görev yapabiliyor.

Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen ve Panathinaikos'un kaptanlığını yapan Kourbelis, bu sezon yeşil beyazlı formayla 36 resmi maça çıktı.

Deneyimli oyuncu takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
 

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