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Spor
AA 29.05.2023 16:23

Dünyanın önemli yüzücüleri Antalya'da kamp yapacak

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) ve Gloria Sports Arena arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında dünyanın önemli yüzücüleri Antalya'da kamp yapabilecek.

Dünyanın önemli yüzücüleri Antalya'da kamp yapacak

Gloria Sports Arena'dan yapılan açıklamaya göre, LEN ve Gloria Sports Arena arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

LEN'in yıl içerisinde düzenleyeceği antrenör ve hakemlere yönelik seminerlerine ev sahipliği yapacak Antalya'daki Gloria Sports Arena, LEN'e üye 52 ülkenin yüzme, artistik yüzme, açık su yüzme, kule atlama ve su topu branşlarında faaliyet gösteren federasyonlarına kamp süreçleri boyunca özel imkanlar sağlayacak.

Gloria Sports Arena Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi ise testler, analizler ve bireysel antrenmanları destekleyerek sporcu performanslarına katkı sağlayacak. Bu kapsamda ayrıca Avrupa Su Sporları Performans Enstitüsü projesi de hayata geçirilecek.

Anlaşmayla ayrıca Gloria Sports Arena'ya “LEN akredite Spor Bilimleri ve Yüksek Performans Merkezi” ile “LEN Akredite Kamp Merkezi” unvanların da verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi (CEO) Elif Özdemir, LEN Başkanı Antonio Silva, LEN Asbaşkanı ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'la yaptıkları görüşmelerde birçok fikir paylaşımında bulunduklarını belirtti.

Görüşmede kısa ve orta vadede hayata geçirecekleri birçok önemli projenin temellerini attıklarını vurgulayan Özdemir, "İlk önceliğimiz Avrupa Su Sporları Performans Enstitüsü projesi olacak. Büyük heyecan duyduğumuz enstitüyle sporcularımıza birçok alanda destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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