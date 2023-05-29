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Spor
AA 29.05.2023 15:10

Jude Bellingham Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) yılın oyuncusu ödülüne, Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham layık görüldü.

Jude Bellingham Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Lider girdiği zirve yarışının son haftasında konuk ettiği Mainz 05'le 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da 19 yaşındaki İngiliz oyuncunun, en fazla oyu alarak bu ödülü kazandı.

"Oyunumu geliştirerek bir üst seviyeye geçmek en büyük hedefim"

Ligi 8 gol ve 5 asistle tamamlayan orta saha oyuncusu, değerlendirmede bulundu.

"Kulüpte sorumluluğum her geçen gün artıyor. Sahanın her yerine yetişerek forvet ve defans oyuncuları arasında bağlantı kurmaya ve takım arkadaşlarıma destek vermeye devam edeceğim. Teknik direktörüm, takım arkadaşlarım ve teknik ekip, gelişimimde bana çok yardımcı oldu. Bu kulübe, yetenekli olduğum için geldim. Oyunumu geliştirerek bir üst seviyeye geçmek en büyük hedefim."

Borussia Dortmund'a Birmingham City'den 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 2020 yılında geçen Bellingham'ı, bu yaz Real Madrid ile Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

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