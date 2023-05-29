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Spor
DHA 29.05.2023 15:03

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın sokak ortasında saati çalındı

İspanya Basketbol Ligi (ACB) takımlarından Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın eşiyle bir restaurantta gittiği akşam yemeğinin çıkışında hırsızlar tarafından kolundaki saati çalındı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın sokak ortasında saati çalındı

Olay, 27 Mayıs cumartesi akşamı yaşandı. Sertaç Şanlı ve eşi, restaurant çıkışında arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra taksiye binecekleri sırada arkalarından koşarak gelen iki kişiden biri, milli basketbolcunun kolundaki saati aldı.

Hırsızlar, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldı. Milli oyuncu, olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Eşimle bir restaurantta yediğimiz akşam yemeğinin ardından talihsiz bir olay ile karşılaştık. Arkadaşlarımızla vedalaştıktan sonra taksiye bineceğimiz sırada hırsızlar arkamızdan hızlıca geldi, kolumdaki saati aldılar. Nasıl gerçekleştiğini anlayamadık. Herhangi bir fiziksel arbede yaşanmadı, bir darbe almadık. Ben ve eşim sağlıklı durumdayız. Durumumuz iyi.1

 

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