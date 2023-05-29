Paralimpik yüzücüler Dünya Serisi'nin Fransa ayağınd yarıştı

2024 Paris Paralimpik Oyunları2na doğrudan kota puan veren Fransa Para Yüzme Dünya Serisi 26-28 Mayıs'ta Fransa’nın Limoges kentinde düzenlendi.
Müsabakalarda Türkiye’yi S3 kategorisinde Umut Ünlü, S5 kategorisinde Meryem Nur Tunuğ ve S8 kategorisinde Şevval Beren Mutlu temsil etti.
Ekibe, Türkiye adına milli takım antrenörü Duran Arslan, fizyoterapist Büşra Kalkan ve kafile başkanı Mehmet Özsarı eşlik etti.
Özsarı, sporculardan Ünlü'nün 3 Dünya ve 2 Olimpiyat barajını geçtiğini, Tunug'un 2 Dünya barajı geçerek dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandığını belirtti.
Özsarı ayrıca, Fransa'nın Limoges şehrinde oturan Türk derneklerinin yarışma boyunca Türk sporculara destek verdiğini aktardı.