Trabzonspor ile Başakşehir, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.

Trabzonspor zirve yarışındaki rakiplerinden Başakşehir'itek golle geçti. Bu sonuçla bordo mavililer iç sahada kaybetmeme serisini 34 maça çıkardı.

Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 21. dakikada Bakasetas filelerle buluşturdu.

Medipol Başakşehir'de Okaka 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen Trabzonspor, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral buldu. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer puanını 32'ye yükseltti.

İç sahada 685 gündür yenilmeyen Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 8 Mart 2021'de konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 kaybettikten sonra sahasında mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı.

Trabzonspor, söz konusu 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

[Fotoğraf: AA]

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sonrasında çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Medipol Başakşehir ise başarılı performansını Trabzon deplasmanına taşımadı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 4 maç sonra yenilerek, haftayı 34 puanla kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Trabzonspor İstanbulspor'u konuk edecek. Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Peres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

13. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Okaka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

GOL - 21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda savunmadan dönen top, Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu. 1-0

26. dakikada Djaniny'in açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.

37. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra'nın kafa vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

45+8. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra ve Ndayishimiye'nin yükseldiği top boşta kaldı. Daha sonra Ndayishimiye'nin yerden şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. İki oyuncunun yükseldiği pozisyonda elle oynanıp oynanmadığının kontrolü, VAR uygulamasıyla yapıldı. Pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar verilerek ilk yarı sonlandırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sağ çaprazından Maxi Gomez'in şutunda, kaleci Volkan Babacan yatarak topu kontrol etti.

53. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı içinden yerden şutunda, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

54. dakikada ceza alanı içinde Berkay Özcan'ın pasında uygun durumdaki Serdar Gürler'in yakın mesafeden şutunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Touba'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

74. dakikada Ömer Ali Şahiner'in soldan ortasında ceza alanı içinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.

90+6. dakikada Medipol Başakşehir'de Okaka, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Aleks Taşçıoğlu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 81 Larsen), Bartra (Dk. 85 Hüseyin Türkmen), Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas (Dk. 80 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 66 Doğucan Haspolat), Trezeguet, Gomez, Djaniny (Dk. 66 Naci Ünüvar).

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Kaldırım, Duarte, Touba, Lima (Dk. 83 Keny), Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Aleksic), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk.88 Szysz), Deniz Türüç, Okaka.

Gol: Dk. 21 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Serdar Gürler, Dk. 85 Okaka, Dk. 90+5 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 77 Peres (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Okaka (Medipol Başakşehir)