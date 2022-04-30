Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Bordo mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek.

76 puanla açık ara liderlik koltuğunda oturan bordo mavililer, iç sahada maç kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

Konuk Fraport TAV Antalyaspor ise ligde 12 maçtır kaybetmiyor. Kırmızı beyazlılar, bu karşılaşmaların 4'ünde berabere kalırken, 8'inden galibiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maç Fraport Tav Antalyaspor 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspor kafilesi 40 dakikaya stadyuma ulaşabildi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 18.15'te otobüsle karşılaşmanın oynanacağı Medikal Park Stadı'na hareket eden Trabzonspor kafilesi, taraftarların ilgisi ve yoğun trafik nedeniyle yaklaşık 40 dakika süren yolculuğun ardında stadyuma ulaştı.

Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyeti taşıyan otobüsü, araçlarıyla konvoy oluşturan bordo-mavili taraftarlar da eşlik etti.

Yol üzeri ve stadyum çevresinde bekleyen taraftarlar da takımlarını desteklediler. Kafileyi taşıyan otobüs, stadyum yakınında meşale yakan ve sevinç gösterinde bulunan taraftarların ilgisi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Kafilenin stadyuma gelişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zorlu mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Poli, Fernando, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano, Haji Wrigt.