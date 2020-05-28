Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Serdar Ekrem Şirin ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı'nın katılımıyla bir tören düzenlendiği, Rahmi Anıl Başaran'ın ilk transfer tescil döneminde kendisini bordo-mavili kulübe bağlayan ön sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

"Doğru yere, doğru zamanda geliyor"

Şirin, Türkiye'de genç sporcuların en çok oynamayı tercih ettiği kulübün Trabzonspor olduğunu ifade etti.

"Bizim de zaten böyle bir geleneğimiz ve misyonumuz var. Bu kapsamda takip ettiğimiz pek çok genç ve yetenekli futbolcu arkadaşımız var. Bunlardan biri de Anıl Başaran'dı. Doğru yere, doğru zamanda geliyor. Takımımızda çok başarılı olacağına gönülden inanıyorum."

"Büyük bir gurur yaşıyorum"

Genç forve, heyecanlı ve aynı zamanda mutlu olduğuna işaret etti.

"Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olacağım için büyük bir gurur yaşıyorum. Umarım bana inanan ve güvenenleri mahcup etmem. Trabzonspor camiası için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Törende ayrıca Şirin tarafından Ekol Hastanesi Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye edildiği de kaydedildi.

Genç oyuncunun maliyeti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Rahmi Anıl Başaran ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde sözleşme imzalanması konusunda Balıkesirspor Kulübü ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Balıkesirspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon lira ödeneceği ifade edildi.

"Balıkesirspor Kulübüne futbolcunun, Süper Lig veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere 300 bin lira, Süper Lig veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere 300 bin lira, futbolcunun şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın yüzde 10'u ödenecektir."