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Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
İttifak Holding Konyaspor'da yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İttifak Holding Konyaspor A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Kayacık Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.
Açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.
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