Trabzonspor Monaco'ya patladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü.
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Monaco'yu konuk etti. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi bir gece yaşadı. Temsilcimiz, sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Monaco'yu farklı yendi.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Malang Sarr kendi kalesine, 48. dakikada Vitor Hugo 57. dakikada Enis Bardhi ile 69. dakikada Trezeguet kaydetti.
Gruptaki 4. hafta sonunda 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükselten Karadeniz ekibi, 2. sıraya yükselerek iddiasını sürdürdü.
Maç sonu taraftarıyla galibiyeti kutladı
Kasımpaşa beraberliği ile zirve yarışında yara alan Trabzonspor, taraftarıyla maç sonu galibiyeti kutladı.
Orta alanda toplanarak kolbastı oynayan bordo-mavili takım, daha sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
14. dakikada Embolo'nun ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
18. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Bakasetas'ın meşin yuvarlağı Umut Bozok'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta çıktı.
20. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasında gelişen konuk takım atağında, Fofana'nın ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere gönderdi.
31. dakikada Denswil'in uzaktan şutunda, kaleci Nübel yerden sekerek üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.
36. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın şutunda, kaleci Nübel topa sahip oldu.
39. dakikada Djaniny'in hatalı pasında, Uğurcan Çakır kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
40. dakikada ceza alanına doğru sokulan Gbamin'in şutunda, kaleci Nübel, topu kornere çeldi.
42. dakikada Djaniny'in ceza alanı dışı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nübel, topu kontrol etti.
GOL - 44. dakikada Trabzonspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. Kaleci Nübel'in uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Sarr'a çarparak filelere gitti. 1-0
Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 48. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0
GOL - 57. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0 yaptı. Umut Bozok'un ceza alanı hemen dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Bardhi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
GOL - 69. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, savunmada Vanderson'un müdahale etmeye çalıştığı topla buluşan Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Nübel'in dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 4-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte (Danimarka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 46 Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Hamsik (Dk. 58 Siopis), Gbamin, Djaniny (Dk. 58 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Bardhi (Dk. 64 Trezeguet), Umut Bozok
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique (Dk. 83 Jakobs), Diatta (Dk. 60 Martins), Camara, Fofana, Golovin (Dk. 60 Minamino), Embolo (Dk. 60 Boadu), Ben Yedder (Dk. 68 Volland)
Goller: Dk. 44 (kendi kalesine) Sarr, Dk. 48 Hugo, Dk. 57 Bardhi, Dk. 69 Trezeguet (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Bardhi, Dk. 37 Djaniny, Dk. 52 Denswil, Dk. 67 Siopis (Trabzonspor), Dk. 63 Fofana (Monaco)
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