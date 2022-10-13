Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Abdullah Avcı: Fırtına olup esmek için geldik
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili taraftarlara seslenerek, "Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik." dedi.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
"Ben bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Her zaman her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum ama şunu biliyorum, geleceğin Trabzonspor'u inşa ediliyor. Bir bütün olarak bunu ne kadar hızlı fark eder, takımınıza kayıtsız şartsız destek olursanız, bu düş o kadar hızlı gerçekleşecek. Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik."
October 13, 2022
Etiketler: Trabzonspor Abdullah Avcı
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