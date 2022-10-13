Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

"Ben bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Her zaman her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum ama şunu biliyorum, geleceğin Trabzonspor'u inşa ediliyor. Bir bütün olarak bunu ne kadar hızlı fark eder, takımınıza kayıtsız şartsız destek olursanız, bu düş o kadar hızlı gerçekleşecek. Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik."