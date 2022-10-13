Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da turuncu-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golleri Deniz Türüç, Stefano Okaka (2)'dan geldi.

Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden İstanbul ekibi puanını 10'a yükseltti ve son 2 maç öncesinde liderliğini sürdürdü. İkinci yenilgisini alan RFS ise 2 puanla son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina sahasında İskoç temsilcisi Hearts'i 5-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükselterek Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Hearts ise 3 puan ile 3. sırada yer aldı.

Turuncu-lacivertli ekip grupta beşinci maçında 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

[Fotoğraf: AA]

Medipol Başakşehir kalesi gole kapalı

Emre Belözoğlu'nun ekibi Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı dördüncü maçta da kalesini gole kapattı.

Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran Medipol Başakşehir kalesinde ise gol görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm gruplarda kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.

Okaka Avrupa kupalarında 5. golünü attı

​​​​​​​Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Stefano Okaka, RFS'ye attığı iki golle turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Okaka, mücadelenin 45 ve 72. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

Okaka, attığı gollerle 5'er golü bulunan Danijel Aleksic ve İrfan Can Kahveci'yi de yakalayarak Medipol Başakşehir'in kulüp tarihinde Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncusu unvanını da elde etti. Bu alanda zirvedeki isim ise 14 golü buluna Edin Visca.

RFS karşısında takımını 1-0 öne geçiren Deniz Türüç ise Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 3 yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, rakipleriyle deplasmanda oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Muhammed Şengezer, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, ve Bertrand Traore'nin yerine Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan ve Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhmamed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Traore, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye ve Lima yer aldı.

Karşılaşmayı 20 Letonyalı taraftar izledi

Medipol Başakşehir ile RFS arasında oynanan karşılaşmada Letonyalı az sayıda taraftar da tribünde yer aldı.

Yirmi RFS taraftarı deplasmanda oynadıkları mücadelede takımlarını destekledi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0.

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan Caiçara'nın ön direğe yaptığı ortada Ahmed Touba kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Caiçara'dan aldığı pasla RFS ceza yayı önünde topla buluşan Deniz'in şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

GOL - 45. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Okaka kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Traore sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girmek istedi, savunmadan seken top ceza yayı önündeki Okaka'nın önünde kaldı. Okaka'nın gelişine şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

GOL - 72. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girdi. Traore'nin çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'tan sekti, boş pozisyonda topu önünde bulan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0.

88. dakikada sağ kanattan gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Traore, ceza sahası önünde topla buluşan Szysz'e pasını attı. Szysz'nin ayak içiyle sert şutunu kalci Steinbors sağına uzanıp çeldi.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-0 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana (Malta)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 73 Ndayishimiye), Berkay Özcan (Dk. 73 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç (Dk. 62 Münir), Aleksic, Serdar Gürler (Dk. 62 Traore), Okaka (Dk. 82 Szysz)

RFS: Steinbors, Jatta (Dk. 81 Stuglis), Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler (Dk. 65 Zjuzins), Panic (Dk. 80 Varslavans), Saric, Mares, Bill (Dk. 32 Rakels), Ilic

Goller: Dk. 11 Deniz Türüç, Dk. 45 ve 72 Okaka (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 25 Jatta (RFS), Dk. 36 Okaka (Medipo Başakşehir)