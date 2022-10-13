Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Demirel, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu hafta deplasmanda Fatih Karagümrük karşısına galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Maç hazırlıklarının çok iyi gittiğini ifade eden Demirel, tek hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti.

"Önemli olan şu an 3 puan"

Demirel, takımla birlikte çok kısa zaman geçirdiğinin altını çizdi.

"Henüz 15 günlük zaman zarfında istediklerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Sonucunu da alıyoruz. Önemli olan şu an 3 puan. İlerleyen haftalarda Dünya Kupası geldikten sonraki oyunumuz daha da ilerleyecektir. Daha önde oynayan, rakibin üçüncü bölgesinde pas ve set oyunlarıyla rakibe üstünlük kurmaya çalışan bir takım olabiliriz ama şu an bizim derdimiz az gol yiyerek, maçı kazanarak yolumuza devam etmek. Biz maç maç hedef koyuyoruz. İnşallah bu maçı kazanacağız. Hedefimiz 3 puan alıp puanımızı 10'a çıkarmak. Puanımızı 10'a çıkarırsak aşağı yukarı 12-13. sıralar bandına geliriz. Ondan sonra yine önümüzdeki maça bakarak o maçı kazandıktan sonra sıralamada 1-2 basamak daha çıkabiliriz. Şu anki durum için kazana kazana kısa vadede hedef koymak, bence en mantıklısı ama ilerleyen günlerde büyük vaatteki hedeflerimizi koyacağız."

Demirel, Fatih Karagümrük maçı öncesi takımda sakat ve cezalı oyuncularının bulunmadığını kaydetti.

Takımdaki herkesle arkadaş gibi olduklarını ifade eden Demirel, Erce Kardeşler'in de iyi bir kaleci olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Futbolculardan Rayane Aabid de Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarının çok iyi gittiğini ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Aabid, teknik direktörleri Volkan Demirel'in göreve gelmesiyle takımda önemli değişiklikler olduğunu vurguladı.

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel göreve geldiğinden beri takımızda büyük değişiklikler oldu. Bize çok güzel dokunuşlar yaptı. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Ligde son 2 maçımızı kazandık. Bu haftaki maçın analizleri ve çalışmaları devam ediyor. Fatih Karagümrük maçını kazanmak için büyük umudumuz var."