Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybolda Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının tarihi belli oldu
Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının tarihi belli oldu. VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki karşılaşma, 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki karşılaşma, 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Etiketler: Voleybol
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