Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki karşılaşma, 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.