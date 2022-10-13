Bolu Atatürk Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği saat 20.00'de başlayacak. Konuk Denizlispor'da sakatlıkları devam eden Djedje, Özer Özdemir ve Kevin Mayi ile cezalı olan Gökhan Süzen, Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

Henüz galibiyetle tanışamayan yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mesut Bakkal, Boluspor karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi.

"Artık kazanıp çıkışa geçmek zorundayız. Yeni bir sayfa açacağız. Alacağımız bir galibiyet bizi kendimize getirecek."