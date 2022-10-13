Başkent Saraybosna'daki kulüp binasında düzenlenen törende THY ve Saraybosna arasındaki sponsorluk anlaşması 3 yıl daha uzatılırken, imza töreninde Saraybosna Futbol Kulübü Genel Müdürü Ajla Alimanovic ve THY Saraybosna Müdürü Sercan Biçer hazır bulundu.

Alimanovic, Saraybosna Futbol Kulübünün bu yıl 76'ncı yaşını kutladığını ifade ederek, "2015'te başlayan iş birliğimizi 3 yıl daha devam ettirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Biçer de THY'nin spora her zaman destek verdiğini söyleyerek, bordo-beyaz takımın sponsoru olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bu arada, futbol kulübü temsilcileri Biçer'e 16 numaralı forma hediye etti.