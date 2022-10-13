Filmin Hamamönü Mahallesi'ndeki setine gelen Faruk Koca, burada filmin yönetmeni Serdar Çetinkaya, oyuncular Sitare Akbaş, İnanç Konukçu ve set ekibiyle bir araya geldi.

Filmin ilk sahnesi için yönetmen koltuğuna oturan ve "oyun" diyen Koca, çok gururlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

"İnsanın başına ne geleceği belli olmaz, kaderde bir film setinde sanatçılarla bir arada olmak da varmış. Ankara'nın tarihi mekanlarından birindeyiz. 'Tek Yürek Ankaragücü' filminin startını verdik. İnşallah 27 Aralık'a yetiştirmeye çalışacak arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda askerlere mermi üretim tesisinde çalışanların ve çocuklarının kurduğu bir kulübün başkanı olmanın onurunu yaşıyorum. Özellikle sanatçı ekibine ve çekim ekibine teşekkür ediyorum. Ciddi bir eser ortaya çıkacaktır. Yönetimimizde üç iş adamı arkadaşımız, filme sponsor oldu, onlara da teşekkür ediyorum. Filmin ciddi bir izleyiciye ulaşacağını düşünüyorum. Gişeden gelecek gelirin yüzde 80'i kulübün olacak. İzleyiciler bu filmle nereden nereye gelindiğini görecek."

[Fotoğraf: AA]

Filmin yönetmeni Serdar Çetinkaya ise 8 aylık sürecin sonunda çekimlere başladıklarını aktardı.

"Ankara, filmi sahiplendi. 300'e yakın oyuncu olacak. 20 kişilik bir ana kadromuz var. Geçmiş ve günümüzü harmanladığımız bir film. O gün o adamlar bir yandan futbol oynarken bir yandan da cephane üreterek memleketi kurtardı, tek yürek oldular. Bugün de taraftarın, kulübün bir çocuk için nasıl tek yürek olduğunu herkese anlatacağız. Anadolu tribünlerinin de desteğini alıyoruz. Ankaragücü yine birleştirici bir rol oynuyor. Hep birlikte bir mücadelenin nasıl verildiğini göstereceğiz. Başkanımızın vizyonu olmasaydı bu film buralara gelmezdi."

Başrol oyuncularından İnanç Konukçu, iyi bir MKE Ankaragücü taraftarı olduğunu dile getirerek, "Başkanımla da bugün tanışmak nasip oldu. Filmimiz hayırlı olsun. Tarihi bir hikaye anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Diğer başrol oyuncularından Sitare Akbaş ise çok kıymetli bir filmde rol aldığını anlattı.

"Kuruluşundan itibaren kendi ihtiyaçlarından vazgeçip vatana hizmet etmek isteyen Türk halkının neler başardığına şahitlik edeceğiz. Bir insan hayatını kurtarmak için Ankaragücü taraftarının nasıl emek sarf ettiğini göreceğiz. Bu filmde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

[Fotoğraf: AA]

Faruk Koca, Fenerbahçe maçında oyuncularına güveniyor

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe maçıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

Koca, önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

"İstanbulspor maçında aldığımız galibiyet bize moral verdi. Fenerbahçe maçında teknik heyet ve oyunculara güveniyoruz. İyi bir kadro kurduk, bu kadronun bu sıralarda olması bizi üzüyor. Şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe'yle oynayacağız ama bizim için kimle oynadığımız fark etmiyor. Çok zor bir ligdeyiz. Araya kadar 5 maç var. O araya iyi girmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Maça çok yoğun bir ilgi var"

Koca, MKE Ankaragücü taraftarının Eryaman Stadı'nı maçta dolduracağını vurguladı.

"Maça çok yoğun bir ilgi var. Bütün biletler 13 dakikada tükendi. 25 bin kişi önünde bu maçı oynayacağız. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Biz de böyle bir takımla oynama bilinci ve aşağı sıralardan yukarı çıkmak isteyen bir takım olarak en iyi mücadeleyi vereceğiz. Taraftarımızın coşkusuna da inanıyoruz. Pazartesi günü yüzümüz gülecektir."

[Fotoğraf: AA]

Faruk Koca, ligde şu anda istedikleri yerde olmadıklarını da aktardı.

"Beklentimin 7 puan gerisindeyiz. Bir farkla kaybettiğimiz maçlar var. Bunların bir kısmını galibiyet ve beraberlikle bitirebilirdik. Oynadığımız oyunu değerlendirdiğimizde sadece Karagümrük maçını kaybetmeyi hak ettik, diğerlerini kaybetmeyi hak etmedik. Hiç hesap edilmeyen pozisyonlarda yediğimiz gollerle puanlar kaybettik. Oyuncularımıza çok güveniyorum. Kaliteli ve teknik bir kadromuz var. Yöneticiler olarak elimizden geleni yaptık. Geçmişten gelen krizlerin hiçbiriyle uğraşmıyoruz. Ödemelerde aksaklık olmuyor. Maaşlar ve primler zamanında yatıyor."

Faruk Koca Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı etkinliğine katıldı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı sebebiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etimesgut Cemil Meriç Anadolu Lisesi'ndeki programa Faruk Koca'nın yanı sıra Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Faruk Koca, tarihi bir günde öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Sizlerle 19 Mayıs'ta bir araya gelmiştik. Orada verdiğimiz bir söz vardı, bu lisenin renklerini Ankaragücü renkleriyle boyayacağız, diye. Sayın Belediye Başkanımıza da buranın tadilat ve tamirat işlerini yaptığı için teşekkür ediyoruz. Ankaragücü Kamu Güçlüler Platformuna da çok teşekkür ediyorum, büyük çaba sarf ettiler. Buradaki kardeşlerimiz Başakşehir'le oynadığımız maçı da izlemeye geldi. Sonraki maçlarda da buradaki öğrenci kardeşlerimizi her zaman misafir etmeye hazırız."

Etimesgut Kaymakamı Aktaş ile Etimesgut Belediye Başkanı Demirel de Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutlayarak, MKE Ankaragücü'ne başarılar diledi.