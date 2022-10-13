Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milliler San Marino'yu farklı geçti
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu ilk maçında San Marino'yu 5-1 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Sliven kentindeki Hadzhi Dimitar Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini Adnan Karahisar, Efe Can Mete, Kebir Ali Canpolat (2) ve Burak İngenç attı. San Marino'nun golünü Arda Kaan Yazıcı kaydetti.
Milli takım, eleme turundaki ikinci maçını 16 Ekim Pazar günü Bulgaristan ile oynayacak.
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