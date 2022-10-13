Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, iki eksikle hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

Palut, Gaziantep FK'nin kalitesi yüksek oyunculara sahip olduğunu aktardı.

"O nedenle son derece dikkatli olmalıyız. Çok iyi mücadele etmemiz ve coşkulu oynamamız gereken bir maç. Onun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah kendi sahamızda güzel oyunla, iyi bir sonuçla maçı tamamlarız."

"Birçok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum"

Palut, takımın ligdeki konumuna ilişkin konuştu.

"Geçen seneki gibi erken kopmaların olacağını, doğal zirve adaylarından bazı takımların çok erken şampiyonluk yarışı dışında kalacağını düşünmüyorum. Uzun süre 6-7 takımla yarışın süreceğini düşünüyorum. Bu da aslında hem ligimizin kalitesi hem de yarışın daha izlenebilir ve heyecanlı olması adına güzel bir durum. Bu yıl birçok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum. İnşallah bizde istikrarlı bir gidişle üst sıraları hedefleyen bir takım olarak devam ederiz."

[Fotoğraf: AA]

Yeşil beyazlı oyuncu Guilherme Sitya da Süper Lig'in zorluğuna dikkat çekti.

"Konyaspor da rakipleri arasında güçlü bir unsur olduğunu aldığı güzel sonuçlarla gösteriyor. Ligin sonuna kadar bu yarışta yer almak istiyoruz."

Hazırlıklar sürdü

Konyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.