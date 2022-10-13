Fenerbahçe, AEK Arena'da AEK Larnaca'nın konuğu oldu. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Pedro ile 80. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti. AEK Larnaca'nın golünü ise 52. dakikada penaltıdan Ivan Trickovski attı.

Fenerbahçe'de Valencia 86. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

AEK Larnaca'da Angel Garcia Cabezali 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundışı kaldı.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 10 puanı bulunan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turu garantiledi.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçeli yöneticiler AEK Larnaca yöneticileriyle yemekte buluştu

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi ekibinin ev sahipliğinde organize edilen yemeğe yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Bekir İrdem ile AEK Larnaca'nın Başkanı Andros Karapatakis, yönetim kurulu üyeleri Andreas Lefkaritis, Joseph Frangos ve George Savva, Evmeos Efthymiades katıldı.

Yemeğin ardından günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi.

22. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen meşin yuvarlağı Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo Henrique'nin yakın mesafeden kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Altman ceza sahası içinde Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya karar verdi, 52. dakikada topun başına geçen Trickovski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

60. dakikada Faraj'ın sağdan içeri gönderdiği topa Sanjurjo kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu dar açısına rağmen şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

GOL - 78. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi Samuel'in ceza sahasında içeri göndermek istediği topa Naoum eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada penaltı noktasının başına geçen Batshuayi topu ağlarla buluşturdu. 1-2

[Fotoğraf: Reuters]

83. dakikada Valencia'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci direk dibinden son anda kornere çeldi.

84. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Garcia'nın Rossi'yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. 86. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

90+6. dakikada İrfancan Kahveci'nin ceza sahası içinden şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Stat: AEK Arena

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes (Dk. 75 Pons), Faraj, Mamas (Dk. 63 Naoum), Sanjurjo (Dk. 82 Gonzalez), Altman (Dk. 75 Olatunji), Trickovski (Dk. 75 Lopes)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique (Dk. 76 Crespo), Alioski (Dk. 70 Osayi Samuel), Arda Güler (Dk. 69 Batshuayi), Rossi (Dk. 90+2 İrfancan Kahveci), Pedro (Dk. 68 Valencia)

Goller: Dk. 16 Pedro, Dk. 80 Batshuayi (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 52 Trickovski (Penaltıdan) (AEK Larnaka)

Kırmızı kart: Dk. 84 Garcia (AEK Larnaka)

Sarı kartlar: Dk. 33 Arda Güler, Dk. 43 Lincoln Henrique (Fenerbahçe), Dk. 41 Mamas, Dk. 49 Trickovski, Dk. 90+5 Pons, Dk. 90+5 Faraj (AEK Larnaka)