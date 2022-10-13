Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Larsen'i dinlendirirken bu sezon ilk kez Hüseyin Türkmen'e görev verdi.

Avcı, stoperde Hugo'nun yerine Denswil, orta sahada Siopis'in yerine ise Gbamin'e forma verdi. Forvette Yusuf Yazıcı'nın yerine Djaniny, Trezeguet'in yerine Bardhi, kart cezalısı Gomez'in yerine de Umut Bulut'u görevlendirdi.

Son antrenmana sakatlığı nedeniyle çıkmayan Abdülkadir Ömür ile Trezeguet, yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da kart cezalısı Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlığı nedeniyle UEFA listesine alınmayan Edin Visca, Serkan Asan ve Bruno Peres de kadroda yer almadı.

Hüseyin ilk kez

Trabzonspor'da savunmanın sağında görevlendirilen Hüseyin Türkmen, bu sezon ilk kez forma giydi.

En son geçen sezon ligin son haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında görev yapan savunma oyuncusu, bu karşılaşmadaki sakatlığının ardından formasına kavuştu.

Hüseyin Türkmen, 22 Mayıs'taki Medipol Başakşehir maçının ardından 144 gün sonra forma giydi.

Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü, maç öncesi Fransız ekibi yöneticilerine ve UEFA yetkilisine dostluk yemeği verdi.

Yemeğe Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Monaco CEO'su Jean-Emmanuel de Witt, Sportif Direktörü Paul Mitchell ve Laurence Stewart ile UEFA Delegesi Gerard Lawlor katıldı.

Yemeğin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Monaco CEO'su Jean-Emmanuel de Witt ve UEFA Delegesi Gerard Lawlor'a bordo-mavili forma hediye etti.

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer yer boşluklar gözlendi. Az sayıda Monaco taraftarı da karşılaşmayı kendilerine ayrılan misafir takım tribününden izledi.