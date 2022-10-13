Sivasspor geriden gelerek kazandı
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta, Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 yendi.
Ballkani, Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetti.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Hakan Arslan ile 81. dakikada Angielski kaydetti.
Ballkani'nin tek golünü 36. dakikada Armend Thaçi attı.
Tur için kritik bir galibiyet elde eden Sivasspor, 7 puana yükseldi.
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetmişti.
Grubun diğer maçında ise CFR Cluj, Slavia Prag'ı 2-0 yenerek 7 puana yükseldi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
28. dakikada Saba'nın sağdan ortasında kaleci, Yatabare'den önce müdahale ederek topu uzaklaştırdı.
30. dakikada sağdan gelişen Ballkani atağında Korenica'nın ceza sahası girişinde düzeltmek istediği top sekerek Rrahmani'nin önünde kaldı, Ballkanili futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
33. dakikada Dellova'nın uzaktan şutunu kaleci Ali kornere çeldi.
GOL - 36. dakikada Ballkani 1-0 öne geçti. Korenica ceza sahası önünde topu Armend Thaqi'nin önüne çıkardı, Kosovalı oyuncunun gelişine sert şutunda top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
51. dakikada Sivasspor savunmasını az adamla yakalayan Ballkani'de Krasniqi soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı, Kosovalı oyuncunun vuruşunda kalesini terk eden Ali, topun ağlara gitmesine izin vermedi.
60. dakikada Korenica'nın uzak mesafeden şutunu kaleci Ali kurtardı.
66. dakikada Gradel'in sol çaprazdan şutu savunmadan sekerek Njie'nin önünde kaldı. Sivassporlu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Frasheri topu kontrol etti.
GOL - 72. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Gradel'in soldan ortaladığı topu Hakan Arslan altı pas önünde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1
GOL - 80. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının solunda topu çizgi üzerinde kontrol eden Gradel meşin yuvarlağı dışarı çıkardı, Uğur Çiftçi gelişine kaleye vurdu. Kaleye giden topu filelerle buluşturan isim Angielski oldu: 1-2
Stat: Stadiumi Fadil Vokrri
Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher
Ballkani: Frasheri, Armend Thaqi, Jashanica, Astrit Thaqi, Potoku (Dk. 87 Kapra), Emerllahu, Dellova, Zyba (Dk. 76 Kuc), Korenica (Dk. 87 Zarubica), Krasniqi (Dk. 88 Lucas), Rrahmani (Dk. 88 Berisha)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 55 Njie), Caner Osmanpaşa, Goutas (Dk. 55 Appindangoye), Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 55 Hakan Arslan), Robin Yalçın, Sabia, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 67 Angielski)
Goller: Dk. 36 Armend Thaqi (Ballkani), Dk. 72 Hakan Arslan, Dk. 80 Angielski (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 46 Charisis, Dk. 52 Murat Paluli (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Kuc (Kulübede) (Ballkani)
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