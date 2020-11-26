Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.

Bordo mavililer, daha sonra havalimanına gelerek saat 19.00’da özel uçakla Ankara’ya hareket etti.

Trabzonspor’un MKE Ankaragücü maçı kafilesinde yer alan isimleri açıkladı.

"Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Edgar Ie, Hugo, Pereira, Serkan, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Safa, Ahmet, Abdulkadir Ömür, Bilal, Nwakaeme, Diabate, Ekuban, Afobe, Djaniny"

Trabzonspor, 27 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.