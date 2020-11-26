Ahmet Nur Çebi, Sabah Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

"Batmak diye bir şey yok. Süleyman Demirel'e 'devlet batıyor' demişler 'devlet batmaz' demiş. Spor kulüpleri de batmaz. Yük olmaktan vazgeçmemiz lazım."

"Önce geçmişi konuşacağız. Konuşmazsak çözüm bulamayız"

Çebi, geçmişin konuşulması gerektiğini söyledi.

"Geçmişte görev yapanlar geçmişi konuşmamızı istemiyorlar. Onlar da geçmişten kötü almışlar. Geçmişi kimse konuşmasın denilerek geçmiştekileri rahatlatarak eve gönderiyoruz. Önce geçmişi konuşacağız. Konuşmazsak çözüm bulamayız."

Çebi, başkan ve yöneticilerin kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini kaydetti.

"Herkesin yaptığı tek bir şey var. Şampiyon olayım büyük başkan diye alkışlanayım benden sonra gelen ne yaparsa yapsın. Alkış isteyen başkan ve yöneticilerin oluşturduğu kötü durumun tartışmasını yapıyoruz. Kendimize çeki düzen vermekten başka çaremiz yok."

"Stopaj iadelerinin bize tekrar verilmesi lazım"

Çebi, amatör şubelerin futbola ekonomik zararının dokunduğunu dile getirdi.

"Futbol dışındaki branşlardan darbe yiyoruz. Ukrayna'dan voleybolcu getirip 500 bin avro ödüyoruz. Paraları basıyoruz ve bunu da futbol şirketlerinden finanse ediyoruz. Amatörlerde 75 milyon TL gider var 25 milyon gelir var. Arada 50 milyon fark var. Faizleri yok kabul edemezsiniz. Yapılması gereken tek bir şey var. Spora değer veren bir Cumhurbaşkanı çok büyük bir şans. Bankalara da teşekkür edelim. Burada oturuyorsak o bankalar bize destek verdiler. Kimse kimseye kuruşunu vermezken verdiler. Artık bu iş bitti. Daha fazlasına hakkımız yok. İşimizi kendimiz çözeceğiz. Devlet Karayolları takım kurmuş. Parayı nereden veriyorsun, karayollarından. Bankalar takım kuruyorlar. Parayı hazineden veriyorlar. Bu da bizleri ister istemez onların yanında rekabete itiyor. Biz de futboldan parayı alıp yiyoruz. Yediklerimiz yetmiyor üstüne borçlanıyoruz, borçlara da faiz işliyor. Amatörlere devletin desteği gerekir. Bu bizi aşıyor. Stopaj iadelerini alıyorduk. Devletimizin, milletimizin çocuklarına harcıyorduk. Stopaj iadelerinin bize tekrar verilmesi lazım. Spor bakanımıza da söyledim. Bize borç verin biz bunu 4-5 sene de iade edelim dedim. Mantık ve mentalite doğru. Sporcu vergisini ödemeli. Pandemide bu vergilendirme 1 sene ötelensin isterdim. Amatörlere verilen destek 1 sene daha devam etmeliydi."

"Spor mahkemelerinin sporcu sendikası gibi hareket etmeleri zarar veriyor"

Çebi, UEFA'nın pandemi döneminde kulüplere destekte bulunmadığını söyledi.

"UEFA zor dönemde destek olacağız, mali konuları 1 sene erteleyeceğiz diye konuştu. Futbolcu, nisan ve mayıs aylarında parasını alamamış, sözleşmesini feshetmiş ve UEFA'ya gitmiş. UEFA 'Parasını vereceksin' diyor. Bize, 'Pandemi mücbir sebep sayılmaz' diye yazı geldi. Bazı spor mahkemelerinin sporcu sendikası gibi hareket etmeleri zarar veriyor. Spor kulübü olmayan yerde sporcular nerede spor yapacak ve para kazanacaklar. Herkesi iyi düşünmeye davet etmek istiyorum."

"Yabancı sınırını kaldıralım"

Çebi, test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı nedeniyle gündeme gelen hükmen mağlubiyet konusuna değindi.

"Yabancı futbolcu sayısından dolayı elde kalan futbolcular var. Onların affını rica edebiliriz. Yabancı sınırını kaldıralım. Altyapıdan çocukların profesyonelliğine bakılmaksızın oynamasını sağlayalım. Bir adım atalım. Elimizdeki tüm imkanları kullanalım. Eldeki enstrümanlar tamamlanmadan mevcut haliyle hükmen mağlubiyete destek vermiyorum."

Kadın seyircilerin sayısının arttırılması gerektiğini söyleyen Çebi, iddiada asıl aktörün spor kulüplerinin olduğunu ve kulüplere düşen paranın arttırılması gerektiğini söyledi.