Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi dolayısıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan karşılaşmada, Demir Grup Sivasspor iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Kırmızı beyazlılara üç puanı getiren golleri 40. ve 79. dakikalarda Arouna Kone, 58. dakikada Kayode kaydetti.

Karabağ'ın gollerini ise 8. dakikada Abdellah Zoubir ile 51. dakikada Uros Matic attı.

Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv, İspanya'nın Villarreal takımı 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Sivasspor 6 puana yükseldi. Villarreal 10, Maccabi Tel-Aviv 7 puan yaptı. Karabağ ise puanla tanışamadı.

Grubun son maçında Sivasspor deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Villarreal ise Karabağı konuk edecek.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - İLK GOL KARABAĞ'DAN 8. dakikada hızlı gelişen Karabağ atağında savumanın arkasına sarkan Zoubir, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

SİVASSPOR PENALTI KAZANDI 39. dakikada Yasin ön alanda baskı yaparak topu Gradel'e kazandırdı. Gradel'in vuruşunda top rakibin eline geldi ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - SİVASSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 40. dakikada penaltı atışını Arouna Kone kullandı ve topu sağ köşeden ağlara gönderdi. 1-1

43. dakikada sağ kanatta topla birlikte yarı sahayı geçen Kone, pasını sol kanattaki Gradel’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunu kaleci Magomedaliyev kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - KARABAĞ ÖNE GEÇTİ 51. dakikada İsmayıl İbrahimli'nin sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Uros Matic gelişine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-1

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - KAYODE EŞİTLİĞİ SAĞLADI 58. dakikada Yasin'in sağ kanattan ortasında Kayode ön direkte kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Kayode'ye çarpıp yön değiştirdi. Kalecinin solundaki direğe çarpan meşin yuvarlak çizginin üzerinden yuvarlanarak kalecinin ellerinde kaldı.

GOL - KONE ATTI 79. dakikada Uğur Çiftçi sol kanattan topu taşıyıp yay içindeki Kone'yi gördü. Kone çok şık bir vuruşla topu yakın direk dibinden ağlara gönderdi. 2-3

Mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 3-2 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard (Danimarka)

Karabağ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov (Dk. 66 Jaime Romero), Owusu, Zoubir, Emreli

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın (Dk. 20 Isaac Cofie), Claudemir, Yasin (Dk. 90+2 Camara), Gradel, Ninga (Dk. 57 Olarenwaju Kayode), Kone

Goller: Dk. 8 Abdellah Zoubir, Dk. 51 Uros Matic (Karabağ), Dk. 40 Arouna Kone (penaltıdan) ve 79, Dk. 58 Kyode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Mamadou Samassa, Dk. 62 Marcelo Goiano, Dk. 90+1 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Qara Qarayev, Dk. 58 Owusu Kwabena (Karabağ)

[Fotoğraf: DepoPhotos]